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El actor mexicano Diego Luna criticó públicamente la honorabilidad de la FIFA durante promoción de la película «México 86», una sátira política dirigida por Gabriel Ripstein.

Las declaraciones del realizador, denunció el uso de los grandes eventos futbolísticos como herramientas de imagen política o distracción social.

Criticó a la FIFA por México 86

La cinta expone las estrategias de poder e intereses institucionales detrás de la organización del Mundial de 1986. Luna, quien interpreta a un burócrata de la época, aprovechó el espacio para criticar la entrega del Premio de la Paz de la FIFA al presidente Donald Trump.

Manifestando estar de acuerdo con colegas como Gael García Bernal y Alejandro González Iñárritu, quienes han calificado al organismo de forma negativa. Así mismo, el actor resaltó la importancia de la comunidad hispana al señalar que si existe el fútbol en Estados Unidos es gracias al arraigo de los latinos.

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