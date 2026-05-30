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El París Saint-Germain (PSG) es bicampeón de la UEFA Champions League tras derrotar al Arsenal en la tanda de penales (1-1 en el tiempo reglamentario; 4-3 en los penales).

Con este resultado obtenido en el Puskas Arena de Budapest, Hungría, el club francés sumó el segundo título europeo de su historia futbolística. Así mismo se sumó en la lista de equipos ganadores consecutivos de Europa.

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Arsenal Marcó el Inicio

El delantero alemán Kai Havertz adelantó al Arsenal a los seis minutos de juego. El conjunto dirigido por Luis Enrique igualó las acciones en el minuto 65 por intermedio de un tiro penal ejecutado por Ousmane Dembélé. Luego de una infracción del defensor Cristhian Mosquera sobre Khvicha Kvaratskhelia.

Al mantenerse el empate durante la prórroga, la definición se trasladó a los tiros desde el punto penal, donde el remate desviado del brasileño Gabriel por encima del travesaño decretó el triunfo definitivo para la escuadra parisina.

PSG bicampeón de la Champions League

Esta consagración representa la tercera corona de la Champions League para el fútbol de Francia, sumándose al título obtenido por el propio PSG la temporada pasada ante el Inter de Milán y al logrado históricamente por el Olympique de Marsella. Por su parte, la derrota privó al Arsenal de conseguir un doblete tras haber conquistado la Premier League inglesa en la presente campaña de 2026.

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