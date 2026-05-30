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Dos hombres fueron detenidos en el estado Táchira al momento en que transportaban 13 panelas de cocaína, entre otras drogas que sumaron un total aproximado de 32 kilos 45 gramos.

Detalles del procedimiento fueron ventilados en la cuenta Instagram del Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), donde se señala que la operación transcurrió en el sector El Saladito, San Antonio del Táchira, frontera con Colombia.

Los sujetos transportaban 13 envoltorios de cocaína (13,800 kg) y 28 envoltorios de marihuana (18,650 kg), los cuales quedaron incautados. Además, a los hombres les decomisaron 20 gomas de droga sintética, 30 vapers, 20 papeletas de LSD y 3 equipos telefónicos, dice el reporte publicado.

El alijo procedía de Colombia y sería distribuido en San Antonio del Táchira, «por mafias que intentan vulnerar nuestra soberanía’’, indica el informe del Comando Nacional Antidrogas.

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