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El futbolista Tim Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda, pasó de tener 4.715 seguidores en Instagram a superar los dos millones en apenas tres días gracias a una campaña viral impulsada por un creador de contenido argentino.

Todo comenzó con un video del influencer argentino Valen Scarsini, conocido en redes como Scarso. Su propuesta era simple: convertir en tendencia al futbolista menos conocido de la Copa del Mundo. Tras revisar los planteles de las selecciones clasificadas, eligió a Payne y lanzó una campaña para que los usuarios lo siguieran, comentaran sus publicaciones y lo acompañaran en la previa del torneo.

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Tim Payne de Nueva Zelanda

La iniciativa rápidamente se volvió viral. En cuestión de horas, el neozelandés alcanzó los 600.000 seguidores, una cifra que incluso superaba la suma de los seguidores del máximo goleador de los All Whites, Chris Wood, y del primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon. Los mensajes en español inundaron sus publicaciones y miles de fanáticos lo adoptaron como el “jugador del pueblo” del Mundial 2026.

El fenómeno creció a una velocidad impactante. En apenas 20 horas, el futbolista neozelandés pasó de un millón a dos millones de seguidores, convirtiéndose en uno de los nombres más comentados en las plataformas digitales a nivel mundial. Profesional desde 2009 y actualmente jugador del Wellington Phoenix, Payne integra la lista de 26 convocados de Nueva Zelanda para disputar el Mundial y atraviesa el momento de mayor exposición de toda su carrera.

La repercusión llegó a tal punto que el propio Payne decidió agradecer el apoyo recibido. “Por favor, disculpen mi español, todavía estoy practicando en Duolingo”, expresó al inicio de un video publicado en sus redes sociales. Luego agregó:“Primero quiero darte las gracias enormemente a ti, Valen. Han sido unas 48 horas bastante locas, por decir lo menos. También quiero expresar que estoy muy agradecido de representar a mi país en esta Copa del Mundo y agradezco todo el cariño que me llega desde todas partes del mundo. Muchas gracias”.

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