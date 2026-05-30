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En aras de brindar un servicio eficiente a la población de la tercera edad en diferentes ámbitos, más de 300 abuelos y abuelas fueron beneficiados en una jornada celebrada en el comedor Ernesto Vogeler del municipio Valencia por el Día Nacional del Adulto Mayor, en un evento organizado por el Ejecutivo nacional, en conjunto con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Inclusión y Participación Popular Comunal para el Desarrollo Social.

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava recalcó la importancia de esta conmemoración y agregó que los adultos mayores son nuestra brújula, una fuente de sabiduría que siempre nos ilumina el camino y debido a que siempre nos enseñan desde la experiencia.

“Hoy en Carabobo honramos a nuestros adultos mayores con una mega jornada de salud y atención social, enmarcada en el Día del Adulto Mayor. Gracias por ser siempre nuestra guía e inspiración, cuenten siempre con este gobierno liderado por nuestra presidenta Delcy Rodríguezpara protegerlos y atenderlos”, sostuvo.

Vilma Aponte, adulta mayor beneficiada, señaló que el apoyo de todas las instituciones del Estado le ha permitido llevar una vida más óptima, ya que ha sido atendida con diferentes servicios y recibido la mano amiga de todo el personal.

“Yo tuve una situación en mi pierna que muchos me diagnosticaron que quedaría inválida, pero gracias al apoyo de todos los entes públicos, empecé a recibir terapias en este importante espacio que me han ayudado a mi recuperación, es por eso que me siento muy agradecida”, expresó.

Asimismo, destacó el constante acompañamiento de todo el personal encargado de su caso para dar respuesta inmediata a cualquier necesidad que pudiera presentar, cumpliendo así con las instrucciones establecidas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutados por el programa “Somos Nietos” de la Gran Misión Venezuela Joven liderado por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y las tradicionales jornadas celebradas en el comedor Ernesto Vogeler, organizadas por el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Por su parte, Oswaldo Jiménez, abuelo atendido en esta jornada, indicó que el uso de este recinto para el apoyo a los adultos mayores, permite que este sector de la población pueda tener una mayor calidad de vida.

“En lo personal me siento muy agradecido con las acciones que ha llevado el Gobernador Rafael Lacava para la atención del adulto mayor, ya que yo mismo soy testimonio real de toda esta ayuda, yo tenía muchos problemas para la movilidad de mi brazo, y con la ayuda de los fisioterapeutas que atienden aquí de manera gratuita, poco a poco he podido mejorar”, dijo.

En esta actividad, las personas de la tercera edad fueron atendidas con diferentes servicios como medicina general, geriatría y estudios ecográficos, así como fisioterapia, psicología, masoterapia, barbería, manicura y pedicura, y la entrega de medicamentos y ayudas técnicas a pacientes que lo requieran.

A su vez, el evento contó con la presencia de diversas autoridades nacionales y regionales como Niyelsy Núñez, Jefa Nacional del Vértice Vamos a Divertirnos de la Gran Misión Venezuela Joven, Sebastián Arguelles, Jefe de la Gran Misión Venezuela Joven en Carabobo, Andy Zambrano, legislador del Consejo Legislativo de Carabobo (CLEC), Germán Otero, secretario de Inclusión y Participación Popular Comunal para el Desarrollo Social de la Gobernación de Carabobo, Luis Capriles, presidente del 0800-Bigote, entre otros.

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