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Con la presencia de más de 170 marcas y 4 mil metros cuadrados de exposición, inició la Expo Fedecámaras Carabobo 2026 en las instalaciones del Hotel Hesperia WTC, evento que contó con la presencia del Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, además de empresarios, representantes de cámaras y personal diplomático acreditado en Venezuela,

El mandatario regional, en compañía del Presidente Nacional de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, el Presidente de Fedecámaras Carabobo, Jorge Aroca, y demás autoridades nacionales, regionales y municipales, señaló que este tipo de eventos representa una oportunidad para el crecimiento económico regional y nacional.

«Me da mucha emoción estar presente en este evento que a mí parecer es un premio a la resilencia y la valentía de los empresarios que decidieron apostar y creer en Venezuela, porque su esfuerzo es memorable y es digno de admirar, somos un país que no se rinde y ustedes representan eso, y ver todas estas marcas aquí presente nos demuestra que el crecimiento económico se construye aquí», expresó.

Expo Fedecámaras Carabobo 2026

Asimismo, destacó el esfuerzo conjunto entre el sector público y privado en generar condiciones óptimas para el desarrollo de todos los motores de la economía y mejorar la calidad de vida de la población, en cumplimiento con los lineamientos establecidos por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutados por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez.

«Cuando el sector público y privado trabajan de la mano somos capaces de hacer grandes cosas, es por eso que yo creo que de aquí van a salir grandes iniciativas que van a ayudar a impulsar de forma correcta todos los niveles comerciales de Carabobo y contribuirá a eliminar esa mala narrativa que hay sobre Venezuela y empezar a construir una nueva basada en las oportunidades y las ganas de crecer», dijo.

Por su parte, Felipe Capozzolo, Presidente Nacional de Fedecámaras, indicó que el crecimiento del sector empresarial carabobeño ayudará a que la región pueda ser un foco de inversión para el capital extranjero.

«Con este evento demostramos que Carabobo continúa siendo un espacio empresarial con un montón de oportunidades, es por eso que en las reuniones que hemos tenido con inversionistas extranjeros, resaltamos todas las potencialidades que se tienen, y este estado posee muchísimos focos para atraer capital externo que se traduzca en ingresos para el país y la entidad», comentó.

Capozzolo también instó a seguir trabajando en conjunto para construir un futuro económico próspero para Venezuela y Carabobo.

Esta exposición estará disponible hasta el domingo 31 de mayo, y contará con una serie de ponencias, encuentros institucionales, hub universitario y rueda de negocios que permitan reafirmar el compromiso de la dinamización económica.

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