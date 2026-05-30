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Este sábado 30 de mayo coincide con la conmemoración de tres efemérides en Venezuela y el Mundo. Estas conmemoraciones buscan resaltar la importancia del sector agrícola, así como concientizar sobre algunas enfermedades.

Efemérides del 30 de mayo en Venezuela

De acuerdo con los registros oficiales de las Naciones Unidas y diversas organizaciones globales, las celebraciones fijadas para hoy sábado son:

Día Internacional de la Papa : Establecido por la Asamblea General de la ONU a finales de 2023, se celebró por primera vez en 2024 para reconocer el valor nutricional y económico de este cultivo de origen andino en la lucha contra el hambre mundial.

Día Mundial de la Esclerosis Múltiple : Instaurado en 2009 por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, busca visibilizar esta enfermedad crónica del sistema nervioso y apoyar a los millones de pacientes que la padecen.

Día Internacional del Síndrome de Prader-Willi: Impulsado por asociaciones internacionales para dar a conocer este trastorno genético poco común, el cual genera sensación constante de hambre y retraso en el desarrollo, promoviendo la empatía y la investigación médica.

Datos locales de la fecha: En el ámbito regional, este 30 de mayo también se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos en Argentina.

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