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El fútbol mundial se paraliza este sábado 30 de mayo, con el partido más esperado de la temporada de clubes, el Paris Saint-Germain (PSG) y el Arsenal FC se enfrentarán en el duelo definitivo en la final de la UEFA Champions League 2026.

Los aficionados del fútbol centran su atención en este histórico compromiso que promete grandes emociones desde el pitazo inicial.

Horario de la Final de la Champions League 2026

En Venezuela, la transmisión comenzará a las 12:00 del mediodía. Se recomienda a los televidentes sintonizar las señales con anticipación para disfrutar de los análisis previos y las alineaciones confirmadas.

En cuanto a la transmisión del compromiso, este estará garantizado en todo el país a través de diferentes canales de televisión por cable como ESPN.

Por su parte, los usuarios que prefieran las plataformas digitales podrán seguir el minuto a minuto a través de la aplicación de streaming Disney+.

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