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¡Ahora! Reportaron sismo de magnitud 2.7 en La Victoria

By Redacción Noticias24Carabobo
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Redacción Noticias24Carabobo
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Un sismo de magnitud 2.7 fue reportado la mañana de este sábado 30 de mayo en el estado Aragua, por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

El temblor tuvo un epicentro a 18 kilómetros al este de Maracay y 14 kilómetros al noroeste de La Victoria.

 

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Sismo de magnitud 2.7 en la Victoria

El sismo tuvo una profundidad de 6.8 kilometros, el epicentro se ubicó en las coordenadas 10.286 N -67.440 O y ocurrió a las 11:09 minutos.

Hasta el momento, los organismos de prevención y rescate no han reportado emergencias, daños materiales estructurales ni víctimas que lamentar a causa del fenómeno natural.

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