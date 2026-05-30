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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, encabezó este viernes 29 de mayo, la inauguración del nuevo Centro Tecnológico y de Gestión de Datos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), un evento en el que se oficializó la puesta en marcha del Viceministerio de Inteligencia Artificial y Eficiencia Productiva en Hidrocarburos.

Esta moderna infraestructura tiene como propósito fundamental la modernización de los procesos de la industria petrolera, integrando herramientas avanzadas de análisis de datos y automatización para optimizar la producción nacional.

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El centro está diseñado para ser un espacio de formación continua, funcionando en sinergia con el «Taladro Escuela» del estado Anzoátegui. La iniciativa busca que tanto trabajadores en ejercicio como estudiantes universitarios puedan especializarse en un entorno de alta tecnología.

La funcionaria destacó además que las puertas de estas instalaciones están abiertas al sector privado, bajo una visión de trabajo conjunto para potenciar la soberanía tecnológica nacional y asegurar la sostenibilidad de la industria a través de la formación académica y el desarrollo científico.

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