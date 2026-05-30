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En el estado Aragua fue aprehendido un sujeto requerido por la justicia panameña por su presunta vinculación en delitos de agresión sexual contra una menor de edad.

La captura fue llevada a cabo por funcionarios de la Dirección de Investigaciones de Policía Internacional (Interpol), en coordinación con la Oficina Central Nacional (OCN) Panamá.

El hombre de 35 años, de nacionalidad venezolana, fue detenido tras un despliegue operativo basado en labores de investigación técnica en la calle Marcial Pozo del sector Centro 1, ubicado en la parroquia Santa Cruz del municipio José Ángel Lamas.

De acuerdo con el reporte policial, el sujeto fue localizado tras un riguroso trabajo de inteligencia, análisis de información y experticias telefónicas ejecutadas por las comisiones policiales encargadas del caso, lo que permitió dar con su paradero exacto.

El venezolano se encontraba solicitado formalmente por los delitos de violación agravada, actos libidinosos y corrupción de personas menores de edad, según la información compartida por las autoridades de Panamá.

Asimismo, indicaron que el sujeto perpetró estos abusos aprovechando los vínculos y la relación de confianza que mantenía con la madre de la víctima.

El detenido fue puesto de manera inmediata a la disposición del Ministerio Público venezolano, quien se encargará de dar continuidad a los trámites legales y administrativos correspondientes al proceso de extradición solicitado por la República de Panamá.

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