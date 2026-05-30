Compartir

Una ciudadana venezolana de 26 años de edad, fue asesinada en la puerta de su casa, en el municipio de Itagüí, departamento de Antioquia. El suceso ocurrió en el sector La Cañada del barrio El Porvenir.

Las autoridades judiciales de Colombia iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos que cobraron la vida de Norkelis del Carmen Cepeda Blanco.

Asesinan a una venezolana en Itagüí Antioquia

De acuerdo con varios medios de la región, el suceso ocurrió aproximadamente a las 11:00 de la noche cuando una persona desconocida acudió a la residencia de la víctima.

Al atender el llamado en la entrada de la vivienda, un hombre que vestía una chaqueta negra con capucha le efectuó múltiples disparos sin mediar palabra, causándole la muerte de forma inmediata en el sitio antes de emprender la huida.

Hasta el momento, los organismos encargados del caso no han ofrecido un balance definitivo sobre el móvil del asesinato.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

París Saint-Germain se coronó bicampeón de la Champions League