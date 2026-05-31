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Choque entre autobús y gandola deja nueve fallecidos en Anzoátegui

By Redacción Noticias24Carabobo
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Choque autobús gandola Anzoátegui

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La tarde de este sábado 30 de mayo un fatal accidente se registró en la troncal 9 en el estado Anzoátegui.

El siniestro, ocurrido pasadas las 6:20 p.m., en el sector Mini Fincas de Clarines, involucró a un autobús de transporte público y a una gandola Mack con remolque.

Según los reportes preliminares, la unidad de transporte público había partido inicialmente desde la ciudad de Caracas con destino al Parque Nacional Mochima, trasladando a 30 pasajeros.

Las primeras versiones extraoficiales señalan que uno de los vehículos habría invadido el canal contrario, provocando el choque de frente. Comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ya se encuentran investigando las causas exactas del hecho.

Choque entre autobús y gandola en Anzoátegui

Los heridos fueron  trasladados hasta el hospital tipo 1 de la ciudad de Clarines. El gobernador de Anzoátegui Luis Marcano informó que lamentablemente perdieron la vida 09 personas y 20 resultaron heridos, 5 de gravedad.

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SourceDiario el regional del zulia
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