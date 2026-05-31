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Colombianos votan por nuevo presidente este domingo 31 de mayo

By Redacción Noticias24Carabobo
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Colombia celebrará este domingo 31 de mayo elecciones presidenciales en un escenario político polarizado, donde tres figuras concentran el favoritismo según las encuestas: el senador izquierdista Iván Cepeda, el abogado Abelardo de la Espriella y la senadora opositora Paloma Valencia.

Los comicios definirán si el país da continuidad al proyecto político iniciado por el presidente Gustavo Petro o gira hacia una agenda de mano dura impulsada por sectores de derecha.

Candidatos que lideran las encuestas 

El candidato Iván Cepeda, aliado del actual mandatario y figura clave en los procesos de paz en Colombia, aparece como favorito en la mayoría de los sondeos. Su propuesta se centra en dar continuidad a las políticas sociales y a los intentos de negociación con grupos armados.

Su perfil lo posiciona como una figura de continuidad dentro del bloque progresista, en un país donde la izquierda llegó por primera vez al poder con Petro.

En segundo lugar en intención de voto se ubica Abelardo de la Espriella, un empresario y abogado sin experiencia política previa que se presenta como outsider. Su discurso se enfoca en el combate frontal contra el crimen y el narcotráfico.

Su candidatura recoge el descontento de sectores que cuestionan la política de “paz total” del actual gobierno.

La senadora Paloma Valencia aparece en tercer lugar en los sondeos, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe y el partido Centro Democrático.

Con un discurso centrado en la seguridad y la crítica a los acuerdos con grupos armados, Valencia propone retomar una política de confrontación directa.

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SourceGlobovisión
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