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Una mujer fue capturada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, en el estado Miranda por el delito de presunto microtráfico de drogas.

La detenida fue identificada como Nelcy Rodríguez, quien mostró una actitud sospechosa, lo que motivó a los policías adscritos a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, a realizar una inspección.

La mujer se desempeñaba como jueza de paz del sector Lomas de Santa Cruz de Cúa, en la Comuna el Sueño del Comandante, que comprende el eje número nueve del municipio Urdaneta (desde el sector Aparay hasta Piñango).

Los uniformados lograron incautar 11 envoltorios de presunta cocaína, con un peso aproximado de 60 gramos, además de 14 envoltorios de presunta marihuana (variedad creepy), con un peso de 8 gramos.

También le fue decomisada una balanza digital de precisión, un equipo telefónico y dinero en efectivo en divisas, elementos presuntamente utilizados para la dosificación y comercialización ilícita de sustancias psicotrópicas.

La jueza de Paz, era encargada de administrar justicia comunitaria y despachaba desde su oficina ubicada en la Base de Misiones de Altos de Marín y desde la propia comunidad.

Una vez que la mujer fue detenida y llevada al comando policial, sufrió un Accidente Cerebro Vascular por cuanto fue trasladada al Hospital General de Los Valles del Tuy, donde los médicos de guardia le diagnosticaron un ACV, posteriormente fue recluida en el Centro de Garantías del Detenido en La Yaguara, en la ciudad capital, a la espera de su presentación ante los tribunales competentes.

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