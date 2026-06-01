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La Primera Dama del estado Carabobo, Doctora Nancy de Lacava, anunció que 18 mil 780 personas han visitado la exposición “Portadores: Memorias de un Pueblo”; desde su inauguración en el Museo de la Cultura.

Señaló que esta muestra refleja las tradiciones y cultura de la entidad, la cual ha tenido una gran afluencia de padres, representantes y estudiantes de diferentes escuelas; liceos y universidades para apreciar la riqueza de sus manifestaciones patrimoniales.

Como Los Pastores de San Joaquín, Los Diablos Danzantes de Patanemo, la Cruz de Mayo, el Baile de la Hamaca, Las Burras y Burriquitas, el joropo carabobeño, San Juan Bautista, entre otras.

Portadores: Memorias de un Pueblo

“Estamos sumamente felices porque hace poco cumplimos un mes de la inauguración de esta hermosa exposición que hasta el momento ha tenido más de 18 mil visitantes, lo que demuestra el gran interés del pueblo por preservar nuestras manifestaciones artísticas”, expresó.

Asimismo, resaltó que adentrarse a esta exposición es navegar en la diversidad del acervo carabobeño, que se caracteriza entre tantos aspectos por el sentido de la comunidad; así como en mantener la salvaguarda de generación en generación.

La doctora Nancy de Lacava también informó sobre las diferentes actividades que se llevan a cabo cada semana a propósito de esta muestra cultural. Donde resaltó que todos los jueves y de manera gratuita.

Los visitantes

Los visitantes pueden participar en los talleres formativos de las tradiciones, actividad que suma un aspecto educativo y pedagógico ideal para la formación de niños, jóvenes y adultos, así como el área de los “Semilleros” en la zona interactiva.

A su vez, invitó a la población a visitar y vivir la experiencia de esta emblemática muestra que se encuentra abierta al público de manera gratuita de miércoles a domingo en un horario de 3:00pm a 8:00pm.

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