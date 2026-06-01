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La artrosis es una enfermedad degenerativa que desgasta el cartílago, el tejido que amortigua y protege los extremos de los huesos en las articulaciones. Cuando este cartílago se deteriora, los huesos rozan directamente entre sí, provocando dolor, rigidez y dificultad para moverse.

Cómo prevenir y evitar la artrosis

Aunque no siempre se puede prevenir por completo debido a factores genéticos o la edad, puedes proteger tus articulaciones y retrasar su aparición o avance.

Mantén un peso saludable: El sobrepeso somete a las rodillas, caderas y columna a un estrés mecánico extremo, acelerando el desgaste.

Haz ejercicio regularmente: El movimiento fortalece la musculatura que sostiene las articulaciones y favorece la nutrición del cartílago. Opta por actividades de bajo impacto como caminar, nadar o montar en bicicleta.

Evita el sedentarismo

Evita la sobrecarga y el sedentarismo: Alterna periodos de actividad con descanso y evita cargar pesos excesivos de forma repetitiva.

Cuida tus posturas: Evita encorvarte al sentarte y mantén una correcta alineación corporal para no forzar la columna ni las articulaciones de carga.

Usa calzado adecuado: Utiliza zapatos que absorban el impacto al caminar (con suelas flexibles y acolchadas) para proteger tobillos, rodillas y caderas.

NOTA: Consulta siempre con los médicos acerca de esta enfermedad.

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