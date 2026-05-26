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El exceso de café (más de 3 o 4 tazas diarias) provoca una sobreestimulación del sistema nervioso central. Sus consecuencias más comunes son: ansiedad, insomnio, taquicardias, problemas estomacales y dependencia.

Exceso de café, consecuencias principales

Sistema Nervioso y Sueño: Provoca nerviosismo, irritabilidad, agitación, temblores y dificulta conciliar el sueño, alterando sus fases.

Salud Cardiovascular: Puede elevar de forma breve la presión arterial y acelerar la frecuencia cardíaca, lo que no es recomendable para personas con arritmias o hipertensión.

Sistema Digestivo: Actúa como laxante y diurético. En exceso, irrita la mucosa gástrica y empeora los síntomas de acidez, gastritis o reflujo.

Dependencia: El cuerpo genera tolerancia, requiriendo más cantidad para sentir el mismo efecto, lo que puede causar dolores de cabeza o fatiga al suspender su consumo.

Consideraciones especiales

Absorción de nutrientes: Puede interferir con la absorción de hierro y aumentar la excreción de calcio, un factor a considerar si tienes riesgo de osteoporosis.

Efecto en medicamentos: Puede reducir la absorción de fármacos, como la levotiroxina para el hipotiroidismo.

Colesterol: Los cafés sin filtrar (como el espresso o la prensa francesa) contienen cafestol, un compuesto que puede elevar el colesterol LDL en sangre.

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