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Las efemérides del 26 de mayo nos recuerdan que un día como hoy se crea el Parque Nacional Morrocoy en el estado Falcón (1974). Su creación tiene como objetivo la conservación de su rica biodiversidad, incluyendo manglares, arrecifes coralinos y una gran variedad de aves y especies marinas.

Se funda la ciudad de San Juan de Los Morros en honor a Juan el Bautista y por las espectaculares montañas que la rodean (1780). Es la capital del estado Guárico en Venezuela.

Un día como hoy casa Simón Bolívar con María Teresa del Toro Alayza en Madrid, España (1802). Bolívar le propuso matrimonio el 5 de abril de 1802, describiéndola como una joya sin defectos, valiosa sin cálculo. El padre de María Teresa aprobó y bendijo el matrimonio debido a los bienes de Bolívar, valorados en unos 200.000 duros, una suma considerable para la época.

La nunciatura apostólica en Venezuela comienza a funcionar como delegación apostólica con el nombramiento del primer delegado apostólico para Venezuela. El padre Lorenzo Barili, comenzando la relación diplomática entre la Santa Sede.

El irlandés Bram Stoker publica la novela Drácula (1897). Es una obra maestra del género gótico que definió la imagen moderna del vampiro. La historia sigue al Conde Drácula, un ser inmortal que viaja desde Transilvania a Inglaterra, desatando una ola de terror y misterio.

Efemérides del 26 de mayo

Guyana se independiza del Reino Unido (1966). Antes, la región era conocida como Guayana Británica, una colonia británica desde el siglo XIX. Tras su independencia.

Se transmite el último episodio de Mi bella genio (1970). Es una telecomedia estadounidense emitida por la cadena NBC.

Muere Alfonso Carrasquel (2005) Beisbolista venezolano, conocido como Chico Carrasquel. El 19 de julio de 1951 se convierte en el primer latinoamericano en participar en un Juego de Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas.

Muere Ted Dabney (2018) ingeniero e informático teórico estadounidense, fundador de Atari junto al empresario Nolan Bushnell. En noviembre de 1971, ambos crearon el videojuego Computer Space, considerado como el primer videojuego vendido de forma comercial que funcionaba con monedas.

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