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Estos son los pasos para renovar la cedula de identidad en el SAIME

By Danny Valdiviezo
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Pasos para renovar la cedula de identidad en el SAIME
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Renovar la cédula de identidad en Venezuela requiere solicitar una cita a través del portal oficial del SAIME. El proceso incluye ingresar al sistema, seleccionar tu sede más cercana, descargar la planilla y acudir el día asignado con tus documentos.

Pasos para renovar la cedula de identidad en el SAIME

Solicita tu cita: Ingresa al portal web del SAIME, inicia sesión con tu cédula y clave (o regístrate si no tienes cuenta).

Completa el formulario: Ubica la sección de «Trámites en línea», actualiza tus datos personales, elige la oficina SAIME de tu preferencia y selecciona la fecha de tu cita.

Descarga la planilla: Imprime la planilla de la cita que genera el sistema. Deberás presentarla el día de tu cita junto a los recaudos físicos.

Asiste a tu cita: Acude a la sede del SAIME seleccionada el día y hora indicados, respetando las normativas básicas de vestimenta para tu atención.

Partida de nacimiento, es importante, llevar la copia de la partida de nacimiento.

Requisitos Generales:

Primera vez (Adultos): Copia de la cédula y copia certificada del Acta de Nacimiento.

Renovación: Presentar la cédula de identidad vencida o deteriorada.

Extravío o Robo: Consignar la denuncia policial correspondiente.

Naturalizados: Copia de la Gaceta Oficial o Certificado de Naturalización.

Nota: Si tienes 60 años o más, el trámite de renovación se realiza de manera directa y sin necesidad de solicitar cita previa en el sistema.

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