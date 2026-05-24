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Fue anunciado por todo lo alto, por la Misión Nevado a nivel nacional el Censo Nacional de Esterilización 2026. La Misión dijo cuales son los canales regulares para conocer jornadas como operativos.

Censo Nacional de Esterilización 2026

El organismo explicó que el proceso se realiza de forma digital y es sencillo de completar.

Pasos para registrarse

Escanear el código QR publicado en las historias destacadas del Instagram oficial de Misión Nevado.

Luego de eso ingresar al formulario oficial del censo.

Como completar los datos personales y de la mascota.

Enviar la información y esperar la confirmación.

Presentarse el día asignado con la cédula de identidad laminada.

Las autoridades recordaron que cada animal debe registrarse por separado. En caso de tener varios perros o gatos, será necesario llenar un formulario individual para cada uno.

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