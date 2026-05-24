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Controlado incendio de estructura en Las Agüitas, Los Guayos

By Redacción Carabobo
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Controlado incendio de estructura en Las Agüitas, Los Guayos

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Los Bomberos de Los Guayos informaron que fue controlado un incendio de estructura en Las Agüitas. El incendio se presentó en un establecimiento comercial, en la avenida 2 con calle 1 del Sector 3 en la Urbanización Las Agüitas, específicamente en las instalaciones de la «Comercializadora Osley».

Los efectivos bomberiles constataron que se trataba de un incendio de tercera clase en fase de libre combustión dentro del inmueble. El personal actuante desplegó de manera estratégica los equipos y líneas de ataque directo para neutralizar el siniestro, evitando que las llamas se propagaran a locales y viviendas.

Controlado incendio de estructura en Las Agüitas

Una vez dominado el fuego, los funcionarios procedieron a las labores de refrescamiento del área y remoción del material afectado. Se califico el hecho de naturaleza accidental o fortuita.

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SourceBomberos de Los Guayos
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