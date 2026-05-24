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Si algo había en los cines de aquellos años era mucha sobriedad, la otrora elegancia del Teatro Guaparo tomaba el espacio. Pudiera decirse tanto de esta sala como del Cine Alfa, que estaba en el centro Comercial y Profesional Avenida Bolívar.

La sala era impecable, de orden y de mucha limpieza, era uno de los cines más elegantes y mejores de la capital carabobeña. Donde había funciones todos los días, pero los fines de semana se llenaba.

Veíamos muchas personas llegar elegantemente vestidas a ver la función del cine. Era finales de los setenta y principios de los ochenta, cuando veíamos a las personas llegar, comprar la entrada, las chucherías y pasar a la sala.

La otrora elegancia del Teatro Guaparo en Valencia

El aire acondicionado de dicha sala era uno de los mejores de aquellos años, unas cuantas películas extraordinarias se pasaron en dicho cine. El mismo era referencia de las mejores salas del país.

Aquella brisa que adornaba los atardeceres que acompañaban aquel escenario pulcro como lo era el Teatro Guaparo. Donde las vivencias de cada uno de los asistentes se siguen recordando en la sala de la avenida Bolívar.

Ir al cine era algo espectacular, algo para disfrutar la película que estaba de moda, ni hablar de la comodidad de aquella sala. El sonido era también uno de los mejores de esos años, y que se mantuvo hasta que cerró.

Uno de los mejores…

Recordamos hoy tantos momentos con las películas y lo mejor la sala siempre llena para cada función. En dicha cuadra habían además cuatro cines, contando además a las dos salas del Hs Center.

Son recuerdos hermosos de nuestra querida ciudad de Valencia…

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