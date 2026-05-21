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Todo tiene una moda, un auge comercial, cada época en nuestra ciudad tiene una huella positiva por así decirlo. Cada década ha tenido un lugar de moda, por supuesto antes eran pequeños y luego pues llegaron los lugares grandes.

El Pasaje Centro era un lugar en los años 70, el cual era uno de los preferidos de las personas, un estilo para muchos “europeo”; como también norteamericano, entrabas por la calle Colombia y salías por la siguiente.

Estaban en esa inolvidable década las mejores tiendas de ropa, un banco, librería, además de otras tiendas de moda. Todas muy concurridas en aquellos tiempos, cuando llegábamos a ver a artistas de televisión caminar por el pasaje buscando ropa.

El Pasaje Centro

El cine, el cual era una de las salas más grandes del centro del país, con aquel aire acondicionado muy frío. Además de una atención esperada y aquella sala completamente impecable. Donde llegamos a ver a personas elegantemente vestidas.

Se jugaba mucho a tener un centro comercial de moda, era el sitio a visitar en aquella década de los setenta. Eran los tiempos donde veíamos a las mujeres lucir los pantalones “campana” y los caballeros con las camisas de moda.

Todo concordaba con la gran y legendaria Plaza Bolívar de Valencia, lugar donde mucha gente se sentaba a conversar. Todo estaba cerca, la eterna farmacia la Torre, la Panadería del mismo nombre.

Helados y conversas

En horas de la tarde como de la noche se veía mucha gente caminar por el lugar. Iban a ver la película de moda en aquel tiempo, había buenas heladerías cercanas y mesas donde podías tranquilamente sentarte a conversar.

Sin duda que el pasaje marcó una época, era un lugar muy clásico, de moda, y uno de los que quedó en el tiempo. Parte de la historia imborrable de nuestra gran y hermosa Ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo.

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