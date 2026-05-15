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Un examen de mamografía en 0800 Bigote y sin costo alguno puedes hacértelo, dijo el sistema de emergencia y salud del estado Carabobo en sus redes sociales. El mismo es completamente gratuito.

“Mamografía, ecografías mamarias, ecografías pélvicas, citologías, y mucho más para las mujeres carabobeñas”, dijo el sistema. Indicaron que para estos exámenes de salud se debe agendar una cita por mensajería, para ser atendida en la sede principal.

Mamografía en 0800 Bigote

Para realizarse el eco mamario, mamografía, o consulta y estudio ginecológico debe:

Enviar sus datos al privado (DM) Foto de orden médica (en el caso de mamografía y eco mamario) Posteriormente enviamos su solicitud a nuestro equipo Debe esperar a ser convocada

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