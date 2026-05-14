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En aras de garantizar una atención oportuna a la población en materia social, se llevó a un despliegue de protección a adultos mayores en Naguanagua, casa por casa en el sector Brisas de Tarapío II.

Actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Inclusión y Protección Popular Comunal Para el Desarrollo Social y la Alcaldía del municipio Naguanagua.

Germán Otero, secretario de Inclusión y Protección Popular Comunal para el Desarrollo Social, señaló que en esta actividad permite conocer de primera mano las necesidades de los abuelos y abuelas y así brindar una respuesta inmediata.

Despliegue de protección a adultos mayores en Naguanagua

“Estamos trabajando en beneficio de nuestros abuelos y abuelas de la patria, con este importante despliegue donde estamos dando esa mano amiga en materia social para ayudar a nuestro pueblo ante cualquier problemática que puedan presentar”, expresó.

Asimismo, destacó el trabajo articulado entre las diferentes instituciones del Estado como el Movimiento Somos Venezuela, brigadistas y médicos comunales. Para atender de manera eficiente a cada persona mayor y mejorar su calidad de vida.

Esto en cumplimiento con los lineamientos establecidos por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutados de manera conjunta por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez. Además del Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Otero también indicó que seguirán desplegados en los 14 municipios de la entidad para realizar un acompañamiento correcto y brindar soluciones a las problemáticas de los adultos mayores.

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