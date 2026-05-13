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Con el objetivo de reconocer la labor del personal sanitario en la región, se llevó a cabo la celebración del Día Mundial de la Enfermería en Carabobo; con un acto central celebrado en el Teatro Municipal de Valencia.

Actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

Alexander Leal, Autoridad Única de Salud en la región, señaló que esta actividad rinde homenaje a los más de 4 mil enfermeros y enfermeras que hacen vida en los centros de salud de la entidad, con la realización de ponencias y entrega de reconocimiento al personal de los 14 municipios de la región.

Día Mundial de la Enfermería en Carabobo

“Estamos completamente felices de rendir este homenaje a los enfermeros y enfermeras en su día, ya que son un pilar fundamental en la atención que le damos a nuestro pueblo en toda la red hospitalaria y ambulatoria, sin ellos no seríamos capaces de atender completamente a nuestros pacientes, y hoy les damos las gracias por todo el esfuerzo que hacen”, expresó.

Asimismo, destacó en este evento participaron estudiantes de la carrera de las diferentes universidades que hacen vida en la región, para adquirir mayores conocimientos y fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS).

Esto en cumplimiento con los lineamientos establecidos por el gobierno nacional que dirige la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Además del Ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Leal también precisó que seguirán trabajando en brindar herramientas al personal sanitario para garantizar la atención oportuna a los carabobeños y carabobeñas en materia de salud.

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