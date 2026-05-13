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Por Jaime Macías

Los aficionados en alguna oportunidad han escuchado sobre el famoso “librito” no escrito del béisbol, al cual se refieren cuando sucede una jugada o situación, la cual, aunque no figure en las reglas no se debería hacer por razones o consecuencias ya conocidas con anterioridad y prácticamente se considera una hipótesis probada por la sabiduría del fanático.

Así como este “librito” se impuso en el saber peloteril, al parecer ya está en proceso una segunda edición dedicada al comportamiento de todos los involucrados dentro y fuera del terreno en un juego, algo así como el famoso “Manual de Carreño” venezolano sobre urbanidad.

Resulta que en la actualidad cada costumbre que ya se creía establecida en el mundo del béisbol de las grandes ligas, cada día se ve cuestionada por los nuevos “puritanos de las redes sociales”. Por ejemplo, la celebración por parte de los peloteros de una victoria, un jonrón, una carrera y otras cosas, enseguida es sometida al escrutinio de estos puritanos, quienes buscan cualquier detalle que a ellos no les agrede para etiquetarlos desde abusivo, falta de respeto, grosero e inmoral, simplemente porque no siguen las reglas inventadas en el nuevo librito.

Lanzar un bate en señal de alegría por un jonrón, es faltar el respeto al rival, correr agitando los brazos, buscan cualquier gesto con ellas para caerles encima con su “biblia moralista”, prácticamente exigen que el corredor debería primero despojarse de los brazos antes de arrancar la carrera o en el menor caso correr con las manos en un bolsillo delantero, que de seguro ya están por pedir que los tengan los pantalones. Es qué hasta el popular y tradicional saludo de pelotero, puede ser considerado un delito de “acoso deportivo”.

Ni se diga del aficionado que asiste al estadio, lo que era algo alegría, algarabía y celebración como atrapar una pelota en la tribuna, para algunos se ha convertido en un calvario, por no hacerlo según las reglas de los puritanos de redes. Porque según ellos, por ejemplo, usted no está en un estadio sino mas bien en un barco, porque para atrapar una pelota primero deben tener prioridad los niños y las mujeres, al menos que el aficionado recapacite al instante después de agarrarla, se la entregue a unos de éstos, entonces sucede lo contrario y los puritanos lo beatifican de inmediato.

Estos puritanos deben entender que el aficionado asiste a ver y disfrutar de un juego no a una ceremonia religiosa con un código estricto de comportamiento. Por lo pronto, repito, el librito se está editando e incluso ya se han incorporado y aplicado sanciones y penas no escritas en las grandes ligas. Prepárense y recuerden, que el béisbol del Caribe toda lo copia de la MLB, así que no es de extrañar que pronto las veamos en la LVBP. Ahí se los dejo!

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