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Por Jaime Macías

Ildemaro Vargas tuvo un mes de abril soñado en esta temporada de las grandes ligas, el criollo no dejó para nadie en la Liga Nacional, al conquistar el premio Jugador del Mes, mientras entre los venezolanos se convertía en la estrella inesperada con su vibrante actuación.

El pelotero de las Serpientes de Arizona, impuso una marca para los criollos al ligar imparables en 27 juegos seguidos, mientras también era el mejor bateador de todas las Mayores culminando ese mes como el único con average sobre los 400 puntos, lo que también es una huella que dejara para esta campaña porqué, aunque ya bajó esa cifra en su promedio, por ahora sería el último pelotero con los turnos legales en mantenerse en ese average.

Para muchos ha sido una sorpresa lo hecho por Ildemaro, porque para muchos esa hazaña estaría reservada para otros bateadores que gozan del favoritismo del fanático, a quien le cuesta asimilar, a pesar de repetirlo mucho, que en el béisbol no hay nada escrito, incluyendo los records y que tampoco se necesita ser campeón mundial para lograrlo.

Pero hay algo que me llamó la atención, cuando se refería todos esos días en los cuales el criollo iba sumando juegos hacia la marca. Era el remarcar que “a los 34 años de edad”. Al parecer para algunos la edad sería un requisito para imponer marcas, cuando bien sabemos que el talento y la clase no tienen edad.

Por ejemplo, la pasada temporada Eugenio Suárez, logró la hazaña de conectar cuatro jonrones en un juego. Bueno el recordman criollo para ese entonces tenía 34 años de edad. Es más Suárez cumple 35 años el 16 de julio e Ildemaro los cumple dos días después el 18 de julio. Y nunca observé que recalcarán la edad de Eugenio cuando la sacó cuatro veces.

Por cierto, el jonronero más constante de la actualidad, el yanqui Aaron Judge, tiene 34 años de edad. Pero voy más allá, cuando Mark McGwire bateó 70 cuadrangulares en 1998, contaba con 35 años de edad. Mientras Barry Bonds cuando le quitó la record con 73 vuelacercas en el año 2001, tenía 37 años de edad. Les repito para batir records o conquistar hazañas, la edad no es un límite ni requisito. Ahí se los dejo!

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