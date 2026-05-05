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Reportaron fuerte colisión en la ARC kilómetro 29

By Danny Valdiviezo
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colisión en la ARC kilómetro 29

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Danny Valdiviezo
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Un accidente entre una gandola y un camión fue reportada hoy en el tramo del estado Miranda, reportaron las autoridades viales. La fuerte colisión en la ARC kilómetro 29 ocurrió en las cercanías del parador Maitana.

Las autoridades se encontraban en el lugar de los hechos, hasta ahora se desconoce el estado de salud de las personas que iban a bordo de ambos vehículos pesados. Las personas han indicado que el hecho no generó retraso vehicular.

Reportaron fuerte colisión en la ARC kilómetro 29

El accidente ocurrido se suma a los que han reportado en lo que va de año en la arteria vial más importante del centro del país como lo es la ARC. Hacemos el llamado a conducir con prudencia, cumpliendo las normativas del INTT.

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