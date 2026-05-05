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Los adultos mayores que estén afiliados a la Misión en Amor Mayor recibieron el aporte, el cual comienza a pagarse en los primeros días del mes. El Sistema Patria activó este pago para los afiliados a dicha misión.

La ayuda económica forma parte de las entregadas por el gobierno nacional a las distintas misiones. El aporte se adjudica directamente en su cuenta según el sistema Patria y se informa mediante el número 3532.

Sistema Patria activó este pago para los adultos mayores en mayo

El pago se hace a las personas de la tercera edad que no están afiliadas al sistema de pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Dicho aporte es de 130 bolívares dijo el sistema.

Se espera ahora por el estipendio que se entrega a los movimientos de Somos Venezuela además de Chamba Juvenil.

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