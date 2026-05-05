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Yulimar Huerta de 36 años de edad murió cuando estaba dentro de su casa junto a sus dos hijos. Huerta se preparaba para ir con sus hijos a un culto religioso, cuando recibió un disparo en el pecho.

Una bala perdida dejó sin vida a la mujer de forma inmediata, la dama estaba hablando junto a sus dos hijos uno de 12 y otro de 9 cuando recibió el disparo. Se llevó las manos al pecho y comenzó a sangrar.

Una bala perdida dejó sin vida a una mujer en Barquisimeto

Hasta ahora señalan que el sábado en horas de la tarde, cuando la mujer recibió el disparo andaba un hombre en una moto con un arma en la mano. El cual había realizado disparos al aire en el lugar.

El hijo mayor de la mujer intentó sacarla de la casa, junto a su hermano de 9 años. Yulimar fue llevada al Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Pero los galenos no pudieron hacer nada ya que llegó sin signos vitales.

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