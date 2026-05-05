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El precio del bitcoin tiende a subir y a mantenerse estabilizado, al igual que el barril de petróleo. El dólar BCV hoy 5 de mayo de 2026 se encuentra en un costo de: 490,04 bolívares y el euro en 574,03 bolívares, dijo el Banco Central de Venezuela.

Para este miércoles el valor del dólar será de 494,11 bolívares y el euro en 578,38 bolívares.

La onza de oro se ha mantenido en la actualidad en un costo de 4.566,41 dólares. El conflicto del Medio Oriente ha hecho el efecto negativo de contraer el costo del metal precioso en el mundo. Por su parte se espera que suba en cualquier momento.

El mercado petrolero ha estabilizado el precio del crudo el cual se ha mantenido en alza, teniendo un costo hoy de 113 dólares. Este ha estado con picos en alza sobre los 116 y 117 dólares.

El bitcoin por su parte llegó a la banda de los 80 mil dólares, hoy registra un precio de 80.676,13 dólares en el mundo. Este se ha ido recuperando poco a poco a nivel mundial, luego de estar en 63 mil dólares.

Dólar BCV hoy 5 de mayo de 2026, prepara plan de protección militar y policial a la minería en Guayana por nuevas inversiones

El Gobierno de Venezuela impulsa estrategias para establecer un plan de protección con apoyo policial y militar en el Arco Minero del Orinoco, en momentos en los que el país ha manifestado su interés por la inversión privada y extranjera en materia de minería.

Según una nota, difundida este domingo por el Ministerio de Comunicación, el ministro para el Desarrollo Minero, Héctor Silva, lideró una reunión en el estado Bolívar con los principales organismos de seguridad para establecer planes estratégicos para el Arco Minero.

En el encuentro se planteó la estructura de los Puntos de Atención al Minero, una iniciativa «orientada a la reorganización territorial y al impulso productivo de las áreas mineras».

«Esta estrategia se fundamenta en la fusión cívico-militar-policial, integrando la experiencia de los cuerpos de seguridad para potenciar el crecimiento de las instituciones y brindar protección directa a la pequeña minería, considerada un eje clave del modelo económico», explicó el Ministerio de Comunicación.

A la reunión asistieron autoridades militares y policiales de distintos cuerpos, incluyendo agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), además de funcionarios de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), detalló la nota.

El viernes, el Gobierno de Venezuela firmó un memorando de entendimiento en materia de minería con la empresa estadounidense Heeney Capital, que estará asociada a la suiza Mercuria Energy Group.

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