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En aras de brindar espacios de calidad a la población estudiantil de la región, se llevó a cabo con éxito la reinauguración de la Dirección Central de Asuntos Estudiantiles (Dicae); del Campus Bárbula de la Universidad de Carabobo (UC).

Esto en el marco del plan de rehabilitación integral de esta casa de estudios superiores impulsado por el Ejecutivo nacional. En articulación con la Gobernación del estado Carabobo que dirige Rafael Lacava.

Jessy Divo de Romero, rectora de la UC, señaló que dentro de los trabajos efectuados, se ejecutaron la instalación de 120 lámparas LED, el enrejado de protectores para compresores de los aires acondicionados, instalación de fibra óptica para garantizar el acceso a internet, impermeabilización de techos y reparación de paredes, así como labores de remoción de escombros y desmalezamiento.

Dirección Central de Asuntos Estudiantiles en Campus Bárbula de la UC

“Estamos sumamente felices por la recuperación de los espacios de la Dicae, que es un reflejo de todo lo todo lo que se está haciendo en esta ciudad universitaria, lo que demuestra principalmente nuestro compromiso de seguir creciendo como una institución de educación superior con excelencia académica”, expresó.

Asimismo, destacó el trabajo articulado que realiza la universidad con todos los niveles de Gobierno y el sector privado para fortalecer una labor trascendental como la formación académica de hombres y mujeres que impulsarán el desarrollo del país.

Divo de Romero también indicó que continuarán con las labores de remodelación total de las siete facultades que integran este campus para que los estudiantes puedan disfrutar de espacios de primer nivel totalmente nuevos.

Trabajo en distintas áreas

“Seguimos trabajando en diferentes áreas, donde continuamos con el tema de la impermeabilización y la pintura en las fachadas y en las aulas, así como vamos a rescatar dos aulas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación, los laboratorios y centros de investigación en la facultades de Ciencia y Tecnología e Ingeniería que son tan importantes, y no podemos dejar de lado los planes de iluminación y asfaltado“, comentó.

Por su parte, Marqjuly Camacho, directora del Dicae, precisó que estas acciones representan un apoyo rotundo al corazón administrativo de la UC, que ahora contará con un espacio óptimo para la atención de los estudiantes y egresados.

“Desde el Dicae nos sentimos felices por la remodelación de nuestra sede, porque nuestro aporte a esta universidad es sumamente crucial, ya que nosotros nos encargamos del ingreso de nuestros futuros profesionales y el egreso de profesionales que construyen un país”, dijo.

Camacho también informó que próximamente ampliarán el horario de atención de lunes a jueves de 8:00am a 12:00pm.

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