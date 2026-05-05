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Funcionarios de la Delegación Municipal Valencia, tras un extenso trabajo de investigación, realizaron la detención de dos hombres. Estos quedaron detenidos por presunto hurto en Valencia en el comercio donde trabajaban.

Los hombres laboraban en un establecimiento comercial en avenida Andrés Bello, municipio Valencia, estado Carabobo. La información fue suministrada por el comisario Douglas Rico en sus redes sociales.

Detenidos por presunto hurto en el comercio donde trabajaban en Valencia

Los detenidos quedaron identificados como: Winyer José Pérez González (19) y, un joven de 17 años de edad, quienes, se valieron de la confianza de su empleador. Realizaron un duplicado de las llaves del comercio, donde ingresaron en horas de la noche.

De esa manera presuntamente sustrajeron mercancía para luego comercializarla y así obtener un lucro ilícito. Tras su detención, se recuperaron dos vehículos tipo motos usadas como medio de comisión y, el duplicado de las llaves. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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