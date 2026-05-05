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La tarde del lunes 4 de mayo de 2026 se reportó un accidente cerca del Oncológico donde se vio involucrado una unidad de transporte público. El hecho fue atendido por autoridades viales del estado Carabobo y el Grupo de Rescate Naguanagua.

Un choque de buseta contra un objeto fijo en Naguanagua dejó una persona fallecida. La buseta color azul de una de las rutas internas al parecer tuvo un desperfecto mecánico e impactó contra la pared de una vivienda.

La mujer que estaba en la casa resultó con lesiones fuertes, siendo trasladada hasta un centro de salud cercano donde llegó sin signos vitales. En el hecho un hombre quedó lesionado en una de sus piernas.

Choque de buseta contra un objeto fijo en Naguanagua dejó una persona fallecida

El sujeto recibió atención prehospitalaria y fue llevado a un centro de salud en una de las ambulancias de 0800 Bigote a un centro asistencial donde fue atendido. El hombre presentó laceración en extremidad superior.

El hecho vial se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de año. Vecinos del lugar estuvieron prestando ayuda, mientras llegaban las autoridades al lugar.

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