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Un accidente se reportó la noche del lunes 4 de mayo de 2026 en la vía que conecta a Campo Carabobo con Valencia, en el sector Jardines del Recuerdo. Al lugar llegaron autoridades viales del estado Carabobo, entre ellas el equipo de operaciones de Invialca para atender el hecho.

El choque múltiple en la autopista Sur dejó una persona lesionada y se registro a las 9:40 de la noche. Presuntamente un camión de chatarra soltó la punta de eje quedando las ruedas en el lugar. Varios vehículos esquivaron las mismas.

Entre ellas una buseta Encava, como un camión que transportaba plátanos y un vehículo Ford Fiesta color azul. El conductor de una gandola color blanco terminando impactando a los vehículos involucrados.

Choque múltiple en la Autopista Sur dejó un lesionado

Al sitio llegaron paramédicos que atendieron al conductor lesionado, prestándole atención prehospitalaria en el lugar y siendo llevado a un centro de salud para ser evaluado. El hecho generó una larga retención vehicular en ambos sentidos.

Desde Noticias24Carabobo hacemos el llamado a los conductores para que transiten por las vías del estado Carabobo como del país cumpliendo con las normas del INTT. Maneja siempre a una velocidad moderada.

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