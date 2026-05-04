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Organismos de seguridad hallaron el cuerpo sin vida de Nilson Rivera en la costa del litoral central en La Guaira. Rivera estaba desaparecido desde el sábado 2 de mayo, y fue encontrado a 100 metros de donde se había perdido.

El joven de 15 años se ahogó en Naiguatá estado La Guaira, cuando rescataba a tres primos. Rivera logró salvarle la vida a los familiares que estaban con el disfrutando un día de playa. El muchacho fue arrastrado por el agua en el lugar.

Joven de 15 años se ahogó en Naiguatá

Desde el sábado en horas de la tarde estaban en la búsqueda del cadáver del joven, hasta ayer domingo 3 de mayo de 2026 en horas de la tarde cuando fue encontrado. Rivera había ido a las playas del litoral guaireño procedente desde Filas de Mariche, en la Gran Caracas.

El muchacho cuando vio a los primos en peligro entró al agua pero desafortunadamente perdió la vida en el balneario. Paramédicos como organismos oficiales hicieron el levantamiento del hecho.

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