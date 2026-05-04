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Reportaron situación irregular en el Peaje de Guacara la noche del domingo (VIDEO)

By Redacción Carabobo
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situación irregular en el Peaje de Guacara
Foto: Capture de video.

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Redacción Carabobo
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Al menos 10 vehículos salieron con daños en los parabrisas como en las ventanas laterales cuando personas inescrupulosas lanzaron piedras en la ARC. El hecho ocurrió ayer domingo 3 de mayo cerca de las once de la noche.

Varios autobuses como vehículos particulares tuvieron daños y se detuvieron en el sentido a Valencia en el Peaje de Guacara. Informó la cuenta de Instagram Reporta Valencia. Antes de llegar al peaje fueron recibidos por una lluvia de piedras.

Situación irregular en el Peaje de Guacara

No se reportaron heridos, solo daños en los vehículos como también algunos recibieron pedradas en la carrocería. Los conductores se detuvieron en el lugar, el hecho generó retención vehicular.

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SourceReporta Valencia
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