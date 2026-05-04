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Las efemérides del 4 de mayo en Venezuela y el mundo nos recuerdan que hoy se celebra el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. Componente hecho para preservar la naturaleza.

Un día como hoy murió Fray Pedro de Córdoba (1521) Misionero y fraile dominico español. Fue el primero en denunciar los abusos a los indios en el Nuevo Mundo América (1511). Nace José Gregorio Monagas (1795) | Militar y político venezolano.

Nace Thomas Adams (1818) Científico e inventor estadounidense, conocido como el fundador de la industria de la goma de mascar comercial, denominada chiclets. La marca Adams es una de las más conocidas.

Nace Ana Enriqueta Terán (1918) Poeta y diplomática venezolana.

Un día como hoy nació Luis Herrera Campins (1925) Abogado, periodista y político venezolano. Fue presidente por el partido Copei entre 1979 y 1984.

Efemérides del 4 de mayo

Primera entrega de los Premios Grammy en la historia (1959).

La Armada Nacional de Venezuela recibe su primer submarino en la Bahía de San Francisco (1960). La unidad era de la clase Balao, USS Telefish SS-307 renombrada en Venezuela como ARV Carite S-11.

Un día como hoy ocurrió El Carupanazo. Fue una insurrección militar de izquierda contra el gobierno constitucional del presidente Rómulo Betancourt (1962). Se recuerda mucho este día desde 1992.

La directora y productora de cine venezolana Margot Benacerraf, funda la Cinemateca Nacional de Venezuela (1966). Historia del Cine en Venezuela.

Día de Star Wars o de La Guerra de las Galaxias.

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