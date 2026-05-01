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Luego de los anuncios presidenciales sobre la mejora salarial como de algunas bonificaciones viene la fecha probable de pago del Bono único Familiar mayo 2026. El cual pudiera venir mejorado en este mes.

Entre hoy 1º de mayo hasta el ocho de mayo pudiera pagarse el mismo, este sustituye los bonos que han sido eliminados. Ya hace un año quedaron fuera los bonos como Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, además de 100% Escolaridad.

En total han sido seis bonos que agruparon en la bonificación que inicia la agenda de bonos del mes. Este es enviado a través de la plataforma Patria desde el número 3532, a los afiliados con su número de cédula.

Bono único Familiar mayo 2026

Este en la actualidad tiene un valor de 14,95 dólares, el cual pudiera ser aumentado. Este comenzó a entregarse en mayo de 2025 a través del Sistema Patria sustituyendo las otras dos entregas que se hacían mensualmente.

No sabemos si este va a seguir bajo este nombre o si será cambiado como pasó con los Bonos Contra la Guerra Económica. Estos comenzaron a llamarse ahora Bono Incremento Integral desde ayer.

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Recuerda entrar dos veces al mes en tu cuenta en el Sistema Patria, contestar las encuestas. Además si cambiaste de número telefónico como de correo electrónico recuerda hacer la actualización de datos.

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