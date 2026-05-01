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Varios organismos de seguridad entre ellos, CICPC, Conas, DGCIM, Sebin, entre otros estuvieron en una intervención legal ayer jueves 30 de abril de 2026. La misma realizada en el sector Cerro Alto en el municipio José Félix Ribas, estado Guárico.

En la operación Zaraza quedaron abatidos siete presuntos integrantes del tren del llano, celula Tucupido. Dicho grupo delictivo está señalado de mantener azotados a habitantes de la zona. Estos estaban inmersos en delitos como homicidios, abigeato, extorsión y secuestro.

Los abatidos quedaron identificados como Tirso Rangel Arvelaiz, alias Cara e Perro, Juan González, alias Tato; Gregori Brizuela Rojas, alias Calamardo; Ricardo Ramses González alias Tico Burguer.

Integrantes del Tren del Llano

Además de Manuel Alexander Arvelaiz, alias Manuelito, alias El Flaco como una mujer que fue identificada con el alias de India. Los cadáveres de los antisociales fueron llevados a la sede de medicina forense del Hospital Rafael Zamora Arévalo.

Esta es la segunda intervención legal que se hace en zonas del estado Guárico, donde se busca combatir la existencia de grupos delictivos. En varios municipios han presentado denuncias sobre integrantes del grupo armado.

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