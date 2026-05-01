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Incendio en un inmueble en Naguanagua solo dejó daños materiales (VIDEO)

By Redacción Noticias24Carabobo
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Funcionarios del cuerpo de Bomberos de Valencia atendió una situación presentada en horas de la noche de ayer jueves 30 de abril de 2026. Un incendio de un inmueble en Naguanagua solo dejó daños materiales.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Valencia atendió la situación presentada. Los bomberos se desplegaron en el área evitando que las llamas se propagaran a estructuras adyacentes.

Los vecinos avisaron sobre la novedad a través del número de emergencia 911. Los bomberos llegaron rápidamente al urbanismo para atender la situación, donde afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Incendio en un inmueble en Naguanagua

 

Incendio en un inmueble en Naguanagua

Durante las labores de combate y búsqueda, el personal de bomberos logró localizar y rescatar a salvo a varios caninos que se encontraban atrapados dentro del inmueble. Tras poner a resguardo a los animales y completar las labores de refrescamiento, se procedió a la inspección técnica de seguridad.

En el lugar estuvieron trabajando comisiones de Bomberos Valencia, Bomberos Carabobo, Policía Municipal de Naguanagua, Policía de Carabobo. Además del Grupo de Rescate Naguanagua

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SourceBomberos de Valencia
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