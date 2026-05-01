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Personal especializado junto a miembros del Grupo de Rescate Naguanagua atendieron una situación presentada en la avenida principal de Manantial. Donde un picure fue arrollado ayer jueves 30 de abril de 2026.

El mismo fue golpeado por un carro quedando lesionado, personal del Hotel Manantial lo ayudó y reportaron el hecho. Enseguida fue trasladado hasta el Zooaquarium de Valencia para ser atendido.

Este llegó con lesiones pero con vida y se recupera satisfactoriamente bajo cuidados del personal del acuario valenciano. En pocos días cuando el mismo esté recuperado estará nuevamente en su hábitat.

Picure que fue arrollado en Naguanagua fue rescatado

Estos muchas veces salen en busca de comida como de agua en el lugar, también fueron afectados debido a la sequía que hubo en los meses pasados. Donde el sol fue inclemente en la zona.

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De igual modo, se hace un llamado a los conductores que transitan por dicha avenida en Naguanagua a estar atentos ante la presencia de estos animales en la vía. Muchos de estos vienen de las montañas cercanas.

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