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Inició el pago del retroactivo del Bono Incremento Integral de los trabajadores para el personal de la administración pública por un monto de 24.350,00 bolívares.

Retroactivo del Bono Incremento Integral

Personal jubilado de la administración pública, percibirá un monto de 17.045,00 bolívares.

Bono Reconocimiento Profesional y Académico

Por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez se está depositando un Bono de reconocimiento profesional y académico dirigido a los sectores estratégicos del país, Sector militar, Seguridad, Energía y Petróleo, etc

La presidenta Delcy Rodríguez informó que los incrementos serán pagados de manera retroactiva a partir del 30 de abril.

«Bono de Responsabilidad Profesional».

Los montos varían según el organismo y cargo de los trabajadores.

Montos reportados:..

30.681,00 Bs

57.953,00 Bs

63.310,00 Bs

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