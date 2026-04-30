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Un nuevo hito que marca la evolución de su estrategia en la innovación, alcanzó el Banco de Venezuela (BDV) con su primer Demo Day Alumni. Un evento que tuvo como protagonistas a las startups que se desarrollaron dentro del HUB BDV Innova, el primer espacio de esta categoría en toda la banca del país.

En este sentido, el vicepresidente de Innovación de la entidad financiera, Carlos Pirela, destacó que esta primera cohorte del Programa BDV Innova (Incubación / aceleración) alcanzó resultados significativos. Gracias a un ecosistema integral que impulsó el crecimiento de cada startup. “Cuatro de las iniciativas que hace ocho meses iniciaron este viaje, se gradúan el día de hoy, presentando su modelo de negocio en este evento, las cuales empiezan ahora el camino a una consolidación empresarial”, aseveró.

“Hemos atendido a más de 90 startups, emprendedores digitales y empresas de base tecnológica que apuestan por la economía digital en nuestro país. De ellas, 20 se han vinculado con las soluciones integrales del Banco”. Puntualizó Pirela durante el evento, que se consolidó como un escenario de alto nivel donde la innovación y la visión bancaria convergieron. También informó que próximamente se realizará la convocatoria para la segunda cohorte.

BDV primer Demo Day

Por su parte, Sophia Kossman, especialista en finanzas y CEO de SK Consultores, quien formó parte del panel de jurado de la actividad, reconoció el trabajo realizado del BDV en su Hub. Asimismo, destacó que “formar parte de una Institución financiera de gran renombre en el país, le otorga a cada startup alta credibilidad y confiabilidad. «Es emocionante ver a tanta gente maravillosa apostando por el desarrollo de nuestra Venezuela, que cada día exige más avance e innovación”, dijo.

Daido, Medsuite, Deporteapp y B-happy destacaron como proyectos que evidencian el éxito de los procesos de formación desarrollados en el Hub BDV Innova. En este espacio, las startups presentaron sus productos y modelos de negocio ante inversores, mentores y diversas áreas especializadas del Banco, puntos clave para impulsar nuevas oportunidades y conexiones estratégicas.

Bruce Huerta, CEO de B-Happy manifestó que “para nosotros ha sido una experiencia increíble de principio a fin; el acompañamiento, las mentorías y, sobre todo, la visión que el Banco nos ha dado para poder escalar nuestro modelo de negocio. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad, por creer en el talento venezolano y en soluciones que, como la nuestra, buscan transformar positivamente a las personas”.

El Hub BDV innova entregó a los participantes certificados avalados por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES). Así como el Centro de Extensión Profesional de la Universidad Central de Venezuela (UCV). En reconocimiento a su destacado desempeño y a la excelente formación que recibieron. La cual los afianza como un elemento clave para el emprendimiento en el país.

Con este Demo Day Alumni, el Banco de Venezuela consolida su posición como pionero en la creación del primer Hub de innovación bancaria del país. Un espacio que además de impulsar el crecimiento de startups y emprendedores, también marca un antes y un después en la forma en que la banca acompaña, conecta y potencia el talento tecnológico nacional.

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