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Motorizado resultó lesionado tras derrape en la autopista Valencia-Puerto Cabello

By Lubin Molero
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Accidente en la Valencia Puerto Cabello
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Cerca de las 2:00 de la tarde de este jueves 30 de abril, un motorizado sufrió un accidente en el kilómetro 177 de la autopista Valencia – Puerto Cabello tras derrapar en la vía.

Paramédicos de Invialca se trasladaron al lugar para brindar los primeros auxilios de forma inmediata al lesionado. Tras la estabilización inicial, el ciudadano fue llevado en una ambulancia hasta el Hospital Ángel Larralde para recibir atención especializad.

Accidente en la Valencia Puerto Cabello

Durante el procedimiento de rescate, las autoridades de tránsito mantuvieron el resguardo de la zona para garantizar la fluidez vehicular en esta importante arteria vial. Se reiteró el llamado a los conductores a mantener la prudencia y respetar las normas de tránsito vigentes para evitar este tipo de incidentes.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud actual del paciente tras su ingreso al centro asistencial.

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