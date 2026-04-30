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En un acto público realizado hoy jueves 30 de abril en la ciudad de Caracas, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció como quedó en el sueldo mínimo, en Venezuela. El mismo alcanzará el equivalente a 240 dólares mensuales.

Así mismo, se informó que los pensionados recibirán un ingreso de 70 dólares. Durante su intervención en la concentración denominada «Por una Venezuela sin Sanciones y en Paz», la mandataria señaló que estas medidas buscan resarcir el impacto económico en los sectores más vulnerables de la población.

Así quedó el sueldo mínimo en Venezuela

La actividad contó con la presencia del Gabinete Ejecutivo. Así como el Alto Mando Militar y representantes de diversos factores políticos de la oposición que acompañaron la movilización nacional.

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