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Funcionarios adscritos a la Coordinación de Vigilancia y Patrullaje Ciclista de la Policía Municipal del litoral carabobeño realizaron la aprehensión de un sujeto. Este quedó a la orden de las instancias que lo requerían.

Yorman Alfonzo Maldonado de 30 años de edad fue capturado en Puerto Cabello en el Balneario de Playa Sonrisa, específicamente frente a uno de los restaurantes. El sujeto fue avistado con actitud nerviosa y errática, intentando huir en veloz carrera al notar la presencia policial.

Lo que motivó su intercepción e inspección corporal, la cual resultó negativa en cuanto a objetos de interés criminalístico. Al ser verificado a través del sistema Siipol, se determinó que presenta una orden de captura vigente.

Capturado en Puerto Cabello

La cual fue emanada por el Juzgado Tercero de Control de la Extensión Puerto Cabello por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Tras el hallazgo, se le informaron sus derechos constitucionales.

Se cumplió con la respectiva evaluación médica de rigor y el procedimiento fue puesto a la orden de la Fiscalía Vigésima Quinta (25°) del Ministerio Público; para las actuaciones legales correspondientes.

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