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El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria hizo un llamado a todos los venezolanos a no caer en noticias falsas. Un oficio falso está circulando en redes sociales sobre la recaudación de la defensa nacional.

Es por eso que el Seniat hace un llamado de alerta ante un faje news, el cual se ha hecho viral en las últimas horas. “A todo el Pueblo de Venezuela, les notificamos que ha circulado una información falsa en las redes sociales que busca generar zozobra e incertidumbre a los contribuyentes.

Seniat hace un llamado de alerta ante un fake news

“Es por eso que hacemos un llamado a seguir nuestras redes oficiales ubicadas en el link de nuestra biografía, para obtener información oficial”; indicó el Seniat.

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